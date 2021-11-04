الكويت تلغي رسمياً قرار الـ 60 للوافدين

المصدر: متابعات - موقع الإمارات اليوم

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية في اجتماعه، اليوم الخميس، بشكل رسمي إلغاء القرار رقم 520 لسنة 2020 الذي قضى بحظر إصدار إذن عمل جديد في البلاد لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من العمالة الوافدة حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من شهادات.

وكشفت مصادر لصحيفة "القبس"، أنه تقرر إصدار قرار جديد بحيث يكون تجديد إذن العمل لوافدي الـ 60، مقابل 500 دينار سنوياً بالإضافة إلى تأمين صحي تتراوح قيمته مابين 500 الى 700 دينار سنويا.ً

وترأس الاجتماع مجلس الإدارة وزير التجارة والصناعة الكويتي عبدالله السلمان، بصفته رئيساً لمجلس القوى العاملة مع حضور بقيمة أعضاء مجلس إدارة الهيئة والمكون من 9 اعضاء بما فيهم الوزير الرئيس.

وخلصت دراسة الفريق الاستشاري الحكومي إلى أن قرار القوى العاملة بعدم تجديد اقامات الوافد البالغ ستين عاماً وأكثر ممن ليس لديهم مؤهل دراسي أعلى من الثانوية العامة بحسب تصنيف دولة الكويت يمس بيئة سوق العمل في القطاع الخاص، ولا يعالج اختلالاتها، ومرتبط بشكل مباشر بتخفيف الضغط عن منظومة الخدمات الصحية بالبلاد، أكثر منه إجراء من شأنه تعديل التركيبة السكانية.

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