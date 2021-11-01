أحدث 7 مستجدات في مجال «كورونا» شهدها العالم اليوم

المصدر: باريس-أ ف ب

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:

- اندونيسيا أول دولة ترخص لقاح نوفافاكس، حيث أعلنت شركة نوفافاكس الأميركية اليوم الإثنين أن إندونيسيا صارت أول دولة ترخص استعمال لقاحها المضاد لكوفيد-19، وسيتم إنتاج اللقاح من قبل المعهد الهندي للأمصال وتسويقه تحت اسم كوفوفاكس، يستخدم هذا اللقاح تقنية مختلفة عن تلك المستخدمة في اللقاحات المستعملة على نطاق واسع في العالم. وهو يعتمد على بروتينات تؤدي إلى استجابة مناعية.

-أغلق متنزه ديزني لاند في شنغهاي الاثنين أبوابه بعد رصد إصابة زائرة للمتنزه الترفيهي بكوفيد، في حين تسعى السلطات الصينية إلى القضاء على تفش وبائي محدود جدا.



- أعادت أستراليا فتح حدودها الاثنين، بعد ما يقرب من 600 يوم من إغلاقها، ما أثار مشاهد لم شمل مؤثرة في مطار سيدني. وفي 20 مارس 2020، فرض البلد الشاسع أحد أكثر تدابير إغلاق الحدود صرامة في العالم من أجل الحد من انتشار وباء كوفيد.

- وصول أول سياح إلى تايلاند دون حجر حيث استقبلت تايلاند أول دفعة من السياح الملقحين في بانكوك وجزيرة فوكيت صباح الاثنين، على أمل إحياء قطاع السياحة في البلاد بعد عام ونصف من الإغلاق.

- إسرائيل تفتح حدودها أمام السياح بعد اكثر من عام ونصف العام على غياب السياح جرّاء كوفيد، أعادت إسرائيل الاثنين فتح حدودها أمام المسافرين الأجانب المحصّنين، بعد انخفاض حالات الاصابة في اسرائيل بفضل حملة تطعيم وطنية بجرعة معززة.

- روسيا قلقة من إجهاد الأطباء وقالت السلطات الروسية الإثنين إن الأطباء يتعرضون لضغوطات وإجهاد «استثنائي» مع ارتفاع الإصابات بكوفيد في البلد الذي يسجّل أعلى عدد وفيات جرّاء الوباء على مستوى أوروبا.

- حوالى خمسة ملايين وفاة حول العالم حيث تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن خمسة ملايين شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

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