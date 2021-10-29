153 ألف حالة انتحار في الهند خلال 2020 فقط بمعدل 418 حالة يومياً

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

سجلت الهند 153052 حالة انتحار، أي بمعدل 418 حالة يوميًا، في عام 2020، وفقًا لأحدث بيانات الحكومة المركزية.

ونقلت وسائل الإعلام الهندية عن المكتب الوطني لسجلات الجريمة (NCRB) في تقرير سنوي أن أرقام عام 2020 أعلى مقارنة بعام 2019 عندما تم تسجيل 139123 حالة انتحار في البلاد.

كما ارتفع معدل الانتحار (لكل عدد من السكان) من 10.4 في عام 2019 إلى 11.3 في العام الماضي، حسبما ذكر المكتب الوطني لسجلات الجريمة، الذي يعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الداخلية بالاتحاد.

وتم الإبلاغ عن غالبية حالات الانتحار، ما يقرب من 20 ألف حالة، في ولاية ماهاراشترا، تليها 16883 في تاميل نادو، و14578 في ماديا براديش، و13103 في البنغال الغربية، و12259 في كارناتاكا تمثل 13%، و11%، و9.5%، و8.6%. و8% من إجمالي حالات الانتحار على التوالي.

وشكلت هذه الولايات الخمس مجتمعة 50.1% من إجمالي حالات الانتحار المبلغ عنها في البلاد، في حين تم الإبلاغ عن 49.9% المتبقية من الولايات الـ 23 المتبقية وثمانية أقاليم اتحادية.

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