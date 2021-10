"هاكر" يخترق شبكة ترامب الاجتماعية قبل إطلاقها وينشر صورة لخنزير

تم اختراق شبكة "TRUTH Social" التابعة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعد ساعات من إعلانه عن إطلاقها في المستقبل.

وفقا لمراسل صحيفة The Washington Post، درو هارويل، كان بإمكان الناس الوصول إلى الشبكة الاجتماعية التي لم تفتح بعد من خلال رابط عام، مضيفا أن حساب ترامب على الموقع قد تعرض للاختراق، ونشر صورة لخنزير على صفحته.

وقال هارويل: "يمكن لأي شخص إنشاء حساب على موقع TRUTH Social الخاص بترامب باستخدام رابط عام ... لم يتم إطلاق الموقع بعد، لكنه بالفعل ضعيف للغاية".

في اليوم السابق، تحدث الرئيس السابق عن إنشاء مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا والشبكة الاجتماعية.

ولوحظ أن TRUTH Social ستطلق في مرحلة تجريبية في نوفمبر وستبدأ تشغيلها على نطاق واسع في العام المقبل. يذكر أنه تم حجب صفحات ترامب على جميع الشبكات الاجتماعية تقريبا بعد 6 يناير، عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول الأميركي، مما منع الموافقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

They loaded up hundreds of old Trump posts (sorry, Truths) and have been Favoriting and ReTruthing them. Love to leave my test software out in the open for several months pic.twitter.com/peLb0KR4Gq