الصعيدي صاحب تريند «الطفاية دي» يعرض منتجاته أمام السيسي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ظهر البائع الصعيدي الفصيح، ابن محافظة قنا أيوب القاضي، المعروف بالفيديو الشهير «الطفاية دي» الذي اشعل مواقع التواصل الإجتماعي، وهو يشرح للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأعضاء الحكومة نبذة عن المنتجات التي يبيعها، في معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والمنتجات التراثية الذي أقيم السبت بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.

وأثناء جولة السيسي في المعرض وقف الرئيس المصري أمام البائع أيوب صاحب تريند «الطفاية دي» والذي كان يعرض منتجاته في جناح مخصص له حيث أشاد السيسي به وصفق له عقب إلقاء البائع قصيدة شعر، حسب صحيفة «صدى البلد».

وأظهرت الصور التي نشرها المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي لفعاليات افتتاح السيسي للمعرض ، البائع أيوب القاضي وهو يشرح للرئيس وزوجته السيدة انتصار، وأعضاء الحكومة نبذة عن المنتجات التي يبيعها.

وكان الصعيدي الفصيح قد تصّدر تريند السوشيال ميديا بسبب الفيديو الذي تم تداوله مؤخرا وانتشر كالنار في الهشيم وسط استحسان كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من طريقة ترويجه الظريفة للمنتجات التي يقوم بصناعتها بنفسه في أحد القطارات، مستخدما صوته الرخيم الجهور في محاولة لتشجيع ركاب القطار لشراء المنتجات المحلية زهيدة السعر.

وبعد أن إشتهر بسبب فيديو «الطفاية دي»، قال أيوب أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع،تواصلت معه وتبنت موهبته وفكرته في الدعاية ودعمته بقرض حسن لإنشاء مشروع لإنتاج الطفايات والتحف والأنتيكات التي يقوم بإنتاجها منذ سنوات في منزله.

وأشار أيوب إلى أنه عكف خلال الفترة الماضية على إنتاج أنتيكات يدوية للمشاركة في معرض «تراثنا».



الطفاية دي خلت السيسي يصقفلي .. أيوب القاضي يقابل الرئيس في معرض تراثنا#صدى_البلد#البلد pic.twitter.com/UxubCZNMyQ — صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) October 9, 2021

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news