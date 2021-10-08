«الجاني من أرباب السوابق».. القبض على شخص اعتدى على مسن في الدمام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، المقدم محمد الشهري أن الجهات الأمنية بشرطة مدينة الدمام، تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على رجل مسن بالضرب وبألفاظ مسيئة تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن المعتدي هو مواطن سعودي في العقد الرابع من العمر من أرباب السوابق، وجرى إيقافه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل لفرع النيابة العامة.

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