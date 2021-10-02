صخرة أكبر من ساعة بيغ بن ستقترب من الأرض الأربعاء المقبل

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن، ديلي اكسبريس

من المتوقع أن يمر الكويكب «اس دي 9» قريبا من الأرض في السادس من أكتوبر الجاري، حيث يكون على مسافة آمنة تبلغ 2.5مليون ميل.

وتتوقع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» أن أقرب مسافة إلى الأرض ستكون في الساعة 7.53مساء بالتوقيت العالمي.

ووفق ما ذكرته الوكالة الأميركية فإن قطر هذه الصخرة الفضائية سيتراوح ما بين 144 إلى 325قدما. وبعبارة أخرى، فان هذه الصخرة الفضائية أكبر من حجم ساعة بيغ بن في لندن «315قدم» وتمثال الحرية في نيويورك 151قدما.

ولحسن الطالع، فقد اكتشفت وكالة ناسا هذه الصخرة قبل بضعة أسابيع. وأصدرت الوكالة تحذيرا توضح فيه أن أي جسم فضائي يتحرك بسرعة ويقترب من الأرض بمسافة 4.65 مليون ميل يعتبر «خطر محتمل».

وكانت صخرة أخرى قد اقتربت من الأرض في منتصف سبتمبر الماضي وهي بحجم نصف حجم أحد أهرامات الجيزة في مصر. ولكن ناسا لم تكتشفه إلا في اليوم الذي عبر به من سماء الأرض.

ولم تتمكن ناسا من اكتشافه لأن جميع العلماء قالوا إنه قادم من «نقاط عمياء» أي من جهة الشمس.

ويقول العلماء إن أي كويكب قادم من ناحية الشمس ومتجه إلى خارج المجموعة الشمسية، سيكون من الصعب رؤيته بسبب الأشعة التي تمنع رؤيته.

وعلى الرغم من جميع المعدات المتطورة المستخدمة للكشف عن الصخور الفضائية أو الكويكبات، فان ناسا لا تستيطع الكشف عن الكويكبات القريبة من الشمس.

ولكن ثمة تلسكوب فضائي جديد سيتم إطلاقه عام 2026ربما سيتمكن من كشف هذه الصخور بصورة أفضل.

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