أسرار أطعمه البيت الأبيض يكشفها رئيس الطهاة السابق

المصدر: ترجمة، عوض خيري

يبدو أن الرؤساء الأميركيين انتقائيين أكثر من عامة الناس فيما يتناولونه من طعام، لكنهم نادراً ما يحصلون على ما يفضلونه من أطعمة معينة، والسبب في ذلك هو أن السيدة الأولى هي الآمر والناهي لطاهي البيت الأبيض.

فخلال مقابلة حصرية معه ذكر طاهي البيت الأبيض السابق، أندريه راش، أن الرئيس السابق جورج إتش دبليو بوش كان يكره البروكلي لدرجة أنه منع دخوله للبيت الأبيض.

ويقول راش «كان يقول لا أريده ولا أريد شخصاً آخر أن يتناوله أيضًا»، وهو ما وصفه بالمضحك، ولكن بوش أيضا لا يستطيع أن يعصى أمراً للسيدة الأولى فيما يتعلق بما يتناوله من طعام.

وكشف الطاهي السابق أيضًا أن الطبق الذي يطلبه الرئيس لا يحصل عليه في كثير من الأحيان، مشيراً إلى أن السيدة الأولى تتحكم في الغالب في كل ما يتم تقديمه في البيت الأبيض.

وأوضح أنها «تمثل 99٪ من إدارة مطبخ البيت الأبيض». وأن السيدة الأولي هي الشخص الذي يقوم بالفعل بتعيين الطهاة.

ويمكنها أيضًا فصلهم، وهذا يمثل جزءاً من العلاقة المباشرة بين الطاهي والسيدة الأولي«.

وأشار إلى أن السيدة الأولى السابقة هيلاري كلينتون كانت لديها بعض الأفكار حول ما يمكن أن يستهلكه زوجها الرئيس، بيل كلينتون وما لا يجب أن يستهلكه خلال فترة وجوده في المكتب البيضاوي.

وبينما كان كلينتون يحب الانغماس في الأطباق التي يميل إليها أكثر لم تكن هيلاري تحبذ دائمًا هذا الاتجاه.

قال راش كانت شطيرة الدجاج المقلي الرائعة دائمًا هي المفضلة للرئيس، ولكن هيلاري لديها أفكار أخرى، فقد كان الرئيس يطلب شيئًا ويحصل على شيء آخر غيره.»

ويقول راش انه بعد نوبة صحية قرر بيل كلينتون الابتعاد عن اللحوم تمامًا والتحول إلى النبات.

وهي خطوة صحية دعمتها السيدة الأولى السابقة بالكامل.

وتحدث راش عن الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما قائلاً انهما كانا يروجان لحل مشكلة سمنة الأطفال.

لكن تشجيعهم للأكل الصحي لا يعني أنهم لا يستمتعون بالحلويات بين الحين والآخر.

وقال راش: «لقد كانوا مولعين جداً بكعكة ريد فيلفيت، كان أوباما يختبئ وراء الحلوى الصغيرة الخاصة به، وعندما يفكر في الوجبات السريعة، يبدى اهتمامه بالبرغر والبيتزا.»

ويضيف الطاهي أيضًا إن أوباما يحب الوجبات المتبلة بالفلفل الحار الذي كان دائمًا مولعاً به، والتي تحتوي على أشياء مثل البصل والثوم والريحان والديك الرومي المطحون.

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