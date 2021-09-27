نسخة من والده.. صورة نادرة لنجل بوريس جونسون

المصدر: متابعات - موقع الإمارات اليوم

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورة نادرة لـ"ويلفريد" نجل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عندما كان الأخير يصطحبه معه من داونينج ستريت إلى منزله.

وأظهرت الصورة الطفل وهو يرتدي بدلة سوداء تماماً مثل والده البالغ من العمر 57 عاماً، لكن الملفت في الصورة أكثر هو شعر الطفل الأشقر الذي يشابه تماماً والده، وكان الطفل الصغير يمسك بدمية بينما كان والده يمسك به جيداً.

ومن المعروف أن جونسون يتردد كثيراً في مناقشة أمور حياته الخاصة، لكنه تخلى مؤخراً عن حذره خلال مقابلة مع قناة NBC وقال إن لديه ستة أطفال من ثلاث علاقات مختلفة.

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