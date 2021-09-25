صورة نادرة للملك سلمان بـ«البدلة».. والكشف عن اسم الطفل الذي بجانبه

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

تداول رو اد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

ونشر حساب «تاريخ آل سعود» صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برفقة أحد أبنائه في مرحلة الطفولة.

وعلق «تاريخ آل سعود» على الصورة قائلاً: «صورة نادرة تجمع سيدي الملك سلمان بابنه الأمير عبدالعزيز وزير الطاقة الحالي، حفظهما الله ورعاهما».

وأظهرت الصورة الملك سلمان مرتدياً بدلة سوداء، بينما يجلس بجانبه الأمير عبدالعزيز عندما كان طفلاً.

وحازت حازت على إعجاب، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين بدوام الصحة للملك سلمان.



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