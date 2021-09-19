بعد الجيم والآيس كريم.. عناصر طالبان يلهون ببدالات المياه الملونة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

كشفت صور حديثة عن ارتياد مسلحي حركة «طالبان» ، حديقة «باند إي أمير» الوطنية الواقعة على مساحة 600 كيلومتر مربع بين جبال هندو كوش الواقع في إقليم باميان وسط أفغانستان، المعروفة باسم «واحة السلام»، ولهوهم ببدّالات المياه في واحدة من البحيرات التي طالما قصدها السياح للاسترخاء والاستجمام.

وأثارت صور عناصر الحركة، وهم يحملون أسلحتهم ويلهون ببدّالات المياه الملونة التي تحمل نقوشا طفولية، السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما وصف البعض المشهد بـ«قوة طالبان البحرية».

من جانبها، ذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أنّ المنطقة تضم ست بحيرات، حيث كان السياح يستمتعون بالتخييم والتنزه واستئجار البدّالات البدائية في المياه الزرقاء الصافية وسط مناظر طبيعية خلابة، وتم اعتبارها حديقة وطنية في عام 2009.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع مصورة لعناصر من الحركة في أغسطس الماضي، وهم يمارسون الرياضة في قاعة «جيم» بالقصر الرئاسي في كابول، ويلعبون في مدينة الملاهي.

وفي وقت لاحق، نشرت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية، صورة لعناصر الحركة وهم يتناولون «آيس كريم».

من جهة أخرى حضر مسلحون من «طالبان» في ولاية هرات غرب أفغانستان، مباراة نهائية في دوري كرة القدم في المدينة الأفغانية وقدّموا كأس البطولة للفريق الفائز، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

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