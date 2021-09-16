مدير مدرسة يبصق في وجه معلم ويشد لحيته ويهدده.. والعقوبة 10 أيام حبس

المصدر: ترجمة : سمير سعيد

أسدلت المحكمة العامة بمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية الستار عن حادثة المعلم الذي رفع شكوى في يتهم فيها مدير مدرسة بالبصق عليه وشدّ لحيته داخل غرفة بالمدرسة نفسها وتهديده".

ووفقاً لموقع "سبق" السعودي، حكمت المحكمة العامة بمحافظة رابغ حكماً على مدير المدرسة بالسجن لمدة عشرة أيام، وقد اكتسب الحكم الصفة النهائية بتأييد محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة.

وكانت المحكمة العامة برابغ قد تلقت في شهر فبراير الماضي شكوى مُحالة من النيابة العامة من قِبل مُعلم يعمل في إحدى المدارس بمحافظة رابغ في ذلك الوقت، يشكو فيها مدير المدرسة التي يعمل بها، ويتهمه بأنه تعرّض للبصق وشد لحيته على يد مدير المدرسة نفسها وإغلاق إحدى الغرف وتهديده في اليوم التالي.

وحكمت المحكمة حينها على مدير المدرسة بالاعتذار، فيما اعترض المعلم المتضرر وتقدّم بالاعتراض على حكم الاعتذار ونقضه لتحكم المحكمة أخيراً بسجن المدعى عليه "مدير المدرسة" عشرة أيام.

من جانبه، طالب المعلم المتضرر وزارة التعليم بإيقاع العقوبة المقررة نظاماً للمادة التاسعة من مدونة السلوك الوظيفي التي تنص على عدم القيام بأي فعل ينتهك قيم وعادات المجتمع أو أعرافه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news