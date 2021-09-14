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    لص يعتدي على امرأة ويسرق حقيبتها.. فيديو

    المصدر:
    • متابعات - الإمارات اليوم
    التاريخ:

    نشرت السلطات الأمريكية فيديو للص وهو يسرق حقيبة من يد امرأة بالقوة.

    وقالت شرطة نيويورك إن اللص المجهول اعتدى على المرأة التي يبلغ عمرها 77 عاماً ثم سرق حقيبة يدها وفر هاربا.

    ورصد السلطات الأمريكية مكافأة 3500 دولار لمن يدلي بأي معلومات تقود إلى القبض على اللص الهارب.

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