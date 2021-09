لص يعتدي على امرأة ويسرق حقيبتها.. فيديو

نشرت السلطات الأمريكية فيديو للص وهو يسرق حقيبة من يد امرأة بالقوة.

وقالت شرطة نيويورك إن اللص المجهول اعتدى على المرأة التي يبلغ عمرها 77 عاماً ثم سرق حقيبة يدها وفر هاربا.

ورصد السلطات الأمريكية مكافأة 3500 دولار لمن يدلي بأي معلومات تقود إلى القبض على اللص الهارب.

WANTED for a Robbery : On Sunday 09/12/21 at approx. 12:00 P.M. in front of 21-12 36th Ave. @nypd114pct a unknown individual approached a 77 year old female victim, assaulted her and removed her purse and bible. Call @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500 pic.twitter.com/xBgG3lKM41