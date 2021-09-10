إعلامي مصري يكشف تفاصيل سرقته بطريقة كوميدية: أغنية «آه ياليل» السبب

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

روى الإعلامي المصري، جابر القرموطي، تفاصيل تعرضه للسرقة بطريقة كوميدية، وذلك بعد أن استقل تاكسي، وعامله السائق بطريقة مريبة تثبت تورطه مع السارقين.

وقال القرموطي في فيديو على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنه في يوم الإثنين الماضي استقل تاكسي للذهاب إلى منطقة العباسية، ولقيت السواق بيرحب بيا جدا.. وشغلي أغنية شيرين عبدالوهاب «آه ياليل»، حسب صحيفة المرصد السعودية، ووسائل إعلام مصرية.

وأضاف: أنه بالقرب من جامعة عين شمس»نزل شبابيك التاكسي«، ثم جاء موتوسيكل وجه سؤالًا للسائق وآخر وجه سؤالًا بغرض المغافلة، في الوقت الذي تمكن شريكهم الثالث من سرقة هاتفه المحمول وحقيبة بها أمواله.

ورجح القرموطي تواطئ سائق التاكسي مع السارقين، قائلًا:»عاملني معاملة الباشا.. لحد ما الباشا أتسرق"، وحرر محضرًا في قسم الوايلي بتعرضه للسرقة على يد تشكيل عصابي.

من جهتها كثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها للقبض على المتهمين في واقعة سرقة حقيبة وهاتف القرموطي بمنطقة العباسية بالقرب من جامعة عين شمس بالوايلي، حيث قامت بتفحص كاميرات المراقبة المنتشرة بشوارع المنطقة لتحديد الجناة وضبطهم.

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