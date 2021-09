كوبرا ملكية تفزع مروض أفاعي في لقطة مرعبة.. فيديو

المواجهة وجهاً لوجه مع ثعبان أمر مرعب، أما إذا كان مع كوبرا الملك آكلة الثعابين فقد تتركك المواجهة معها مرعوبًا مدى الحياة.

في هذا السياق، انتشر مقطع فيديو مخيف من 8 ثوان فقط على وسائل التواصل الاجتماعي للكوبرا الملكية أو الكوبرا الملك خلال محاولة مروض أفاعي إمساكها من ذيلها.

وبعد أن تمكن مروض الثعابين من الإمساك بذيل الكوبرا بيديه العاريتين، فوجئ بخروجها منتصبة بشكل قوي ومرعب.

وبلا شك فإن هذه الحركة المفاجئة التي قامت بها أفعى الكوبرا الملك ستترك أثراً مفزعاً للمروض.

وحصد الفيديو أكثر من 272 ألف مشاهدة وآلاف الإعجابات والتغريدات.

والاسم العلمي للكوبرا الملك "Ophiophagus" مشتقة من اليونانية وتعني "أكل الثعابين".

ويكفي السم المستخرج من عضة الكوبرا الملك لقتل فيل ضخم أو 20 إنساناً، ويبلغ متوسط عمر الكوبرا الملك نحو 20 عاماً.

وفقًا لـ National Geographic ، تعد أفعى كوبرا الملك إحدى أكثر الثعابين السامة على هذا الكوكب ويمكنه حرفياً "الوقوف" والنظر إلى شخص بالغ في عينه.

How not to rescue a snake. Especially if it’s a king cobra. Via @judedavid21 pic.twitter.com/yDJ5bLevQf