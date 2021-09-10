كوبرا ملكية تفزع مروض أفاعي في لقطة مرعبة.. فيديو

المصدر: ترجمة : سمير سعيد

المواجهة وجهاً لوجه مع ثعبان أمر مرعب، أما إذا كان مع كوبرا الملك آكلة الثعابين فقد تتركك المواجهة معها مرعوبًا مدى الحياة.

في هذا السياق، انتشر مقطع فيديو مخيف من 8 ثوان فقط على وسائل التواصل الاجتماعي للكوبرا الملكية أو الكوبرا الملك خلال محاولة مروض أفاعي إمساكها من ذيلها.

وبعد أن تمكن مروض الثعابين من الإمساك بذيل الكوبرا بيديه العاريتين، فوجئ بخروجها منتصبة بشكل قوي ومرعب.

وبلا شك فإن هذه الحركة المفاجئة التي قامت بها أفعى الكوبرا الملك ستترك أثراً مفزعاً للمروض.

وحصد الفيديو أكثر من 272 ألف مشاهدة وآلاف الإعجابات والتغريدات.

والاسم العلمي للكوبرا الملك "Ophiophagus" مشتقة من اليونانية وتعني "أكل الثعابين".

ويكفي السم المستخرج من عضة الكوبرا الملك لقتل فيل ضخم أو 20 إنساناً، ويبلغ متوسط عمر الكوبرا الملك نحو 20 عاماً.

وفقًا لـ National Geographic ، تعد أفعى كوبرا الملك إحدى أكثر الثعابين السامة على هذا الكوكب ويمكنه حرفياً "الوقوف" والنظر إلى شخص بالغ في عينه.

How not to rescue a snake. Especially if it’s a king cobra. Via @judedavid21 pic.twitter.com/yDJ5bLevQf — Parveen Kaswan (@ParveenKaswan) September 7, 2021

وعند مواجهتها، يمكنها رفع ما يصل إلى ثلث جسمها عن الأرض أثناء زحفها للهجوم. لحسن الحظ، كوبرا الملك خجولة وتتجنب البشر كلما أمكن ذلك.

والكوبرا الملك، أطول ثعبان سام في العالم، حيث يصل طوله إلى 5.6 متر.

وبشكل عام يعتمد طول ووزن الأفعى على منطقتها وعلى عوامل بيئية أخرى وعلى الرغم من حجمها الضخم تتحرك الكوبرا الملك بسرعة مفاجئة نظراً لسرعتها ورشاقتها

والكوبرا الملك تتغذى أساساً على الثعابين الأخرى، وتعيش على مساحة تمتد من الهند إلى شرق آسيا وصولاً إلى الفلبين واندونيسيا، ونادراً جنوب الصين كما تعيش في الغابات الكثيفة المرتفعة وتفضل المناطق التي تتخللها المستنقعات والبحيرات ومجاري المياه.

وعلى الرغم من اسمها الكوبرا فإن الكوبرا الملك ليست من الكوبرا المعروفة بل تنتمي إلى جنس خاص بها.

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