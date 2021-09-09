زوجة تترك أطفالها وتهرب مع 25 رجلاً خلال 10 سنوات والزوج وأهله يسامحونها في كل مرة

المصدر: ترجمة - سمير سعيد

كثيراً ما نسمع عن قصص حول الأزواج ومشاكلهم بسبب الطبيعة الصعبة والمعقدة لهذه العلاقة، إلا أن القصة التي نشرتها الصحافة الهندية حول زوجة هربت مع 25 رجلاً خلال 10 سنوات فقط تبدو غريبة ولا تصدق، فيما كان رد فعل الزوج وأهله غريباً أيضاً وغير مسبوق على الإطلاق.

ونشرت الصحافة الهندية قصة "نوتابلي" الزوجة البالغة من العمر 40 عاماً وتقيم في ولاية آسام، حيث هربت 25 مرة مع رجال مختلفين في السنوات العشر الماضية، بعد أن تزوجت من زوجها الحالي مفضل الدين، والذي يعمل سائقاً في قرية دينغ لاهكار النائية في منطقة ناجون بوسط إقليم أسام.

ومع ذلك، فإن زوجها وأقاربه قبلوها في كل مرة دون شكوى.

والجدير بالذكر أن للمرأة طفلين يبلغان من العمر 3 سنوات و3 أشهر على التوالي، وابنة تبلغ من العمر 6 سنوات.

ووفقًا لجيران الأسرة، فإن للمرأة علاقات غير مشروعة مع العديد من الشباب في القرية وقد هربت مع عشاق مختلفين.

ومع ذلك، بعد بضعة أسابيع أو أشهر، تعود دائمًا إلى عائلة أهل زوجها.

وقال زوجها مفضل الدين إنه بعد عودتها، وعدته زوجته بعدم الهرب مرة أخرى، لكنها إلا أنها لا تفي في كل مرة بالوفاء بوعدها.

وأضاف: "تقول زوجتي في بعض الأحيان إنها ذهبت إلى منازل أقاربها، وفي بعض الأحيان تقول إنها ذهبت لرؤية أقاربها المرضى. لدينا ثلاثة أطفال".

وتابع مفضل الدين لوسائل الإعلام " الاهتمام برعاية الأطفال تجعلنا تقبل بعودتها في كل مرة".

وروى محنته قائلاً: "يوم السبت الماضي، عندما عدت إلى المنزل من العمل، علمت من والدي أنها هربت مرة أخرى بعد أن تركت ابني البالغ من العمر 3 أشهر عند أحد الجيران، بعد أن أخبرت امرأة في منزل الجيران أنها ستحضر العلف للماعز. لا أعرف متى ستعود".

قال الزوج إنه قبل مغادرتها يوم السبت، أخذت زوجته 22 ألف روبية وأشياء أخرى من المنزل. كما أنه ليس على دراية بمن "هربت" معه يوم السبت.

يُزعم أن هذه هي المرة الخامسة والعشرون التي هربت فيها.

"ويختتم الزوج كلامه قائلاً: "سأقبلها لأنني أحبها بصدق ولدينا أيضًا ثلاثة أطفال صغار. من الذي سيعتني بهم إذا لم أقبل زوجتي؟". وأضاف مفضل الدين: "لم أتقدم بأي شكوى إلى الشرطة لتجنب المشاكل القانونية وغيرها".

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