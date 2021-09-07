رفضت زواجه فعاقبها بـ«صفر».. ضبط أستاذ جامعي تَلاعب بدرجات طالبة بالكويت

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أحالت النيابة العامة الكويتية في سابقة على مستوى جامعة الكويت، أمس، أستاذا في إحدى الكليات الفنية إلى محكمة الجنايات، بتهمة تزوير محررات رسمية، بعد أن أقدم على التلاعب بدرجات طالبة، رفضت الزواج منه.

وفي تفاصيل القضية حسب صحيفة «الجريدة» الكويتية، أن طالبة قدمت شكوى ضد أكاديمي أفادت خلالها بأنه تقدم لخطبتها غير أن أسرتها رفضته، فقام بالتلاعب في درجاتها بجميع المواد الدراسية، فضلاً عن رصده «صفرا» لها في أعمال السنة بمادته رغم التزامها بحضور محاضراته.

وخلال التحقيق، أنكر الأستاذ التهم المنسوبة إليه، فقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية، وإحالته للمحاكمة الجزائية بتهمة التزوير في محررات رسمية.







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