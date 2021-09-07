إجهاض جنين بدلاً من آخر ووفاتهما سوياً.. خطأ طبي صادم في بريطانيا

المصدر: متابعات - شريف مهدي

سارت عملية إجهاض طفل غير صحي لإنقاذ حياة توأمه السليم بشكل مأساوي، حيث أخطأ الأطباء في أحد مستشفيات مدينة برمنغهام البريطانية في العملية الجراحية، وتم إنهاء حياة الجنين السليم وتوفي أيضاً الجنين المريض، وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور".

حدث الاختلاط المروع أثناء عملية جراحية لإجهاض طفل غير صحي من أجل إنقاذ حياة أخيه الأكثر صحة في مؤسسة NHS Foundation Trust في برمنغهام للنساء والأطفال، وكانت المأساة التي لا يمكن تصورها مجرد واحدة من 700 خطأ عبر مستشفيات NHS في إنجلترا.

قبل العملية، وجد الأطباء أن أحد التوأمين يعاني من نمو مقيد، مما يعني أنه لم يتشكل في الرحم بشكل صحيح، وتزيد هذه الحالة من فرصة ولادة جنين ميت وتعرض الطفل الأكثر صحة للأذى، لذلك تم اتخاذ قرار بإجهاض الجنين المريض على أمل إنجاب الطفل الأقوى بعد مرور فترة الحمل الكاملة، ولكن الأمر المثير للصدمة هو أن الجراحين أنهوا حياة الجنين السليم بالخطأ وتوفي كلاهما.

ومن جانبها وصفت كبيرة المسؤولين الطبيين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في برمنغهام، الدكتورة فيونا رينولدز، حالة التوأم المروعة بـ"الخطأ الفادح".

وذكرت "صنداي إكسبريس" أن الأخطاء الطبية عبر مستشفيات NHS شملت سقوط المرضى من على عربات الترولي، وإجراء اختبارات أو وصف أدوية خاطئة، وفي إحدى العمليات الجراحية الفاشلة توفي مريض في North Bristol NHS Trust بسبب تحويل جزء غير صحيح من أمعائه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news