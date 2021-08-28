الكشف عن عدد سكان مصر اليوم.. القاهرة الأعلى وسيناء الأقل

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

كشفت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن إجمالي عدد سكان مصر، السبت، 28 أغسطس 2021، معلنة أن عدد السكان حتى هذه اللحظة بلغ 102 مليون و275 ألفا و618 نسمة.

وحسب صحيفة «الوطن» المصرية تقوم الساعة السكانية الموجودة أعلى الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء، بالتحديث لأعداد السكان لحظيا، حيث ترتبط إلكترونيا بشبكة عنكبوتية بمكاتب الصحة بجميع محافظات مصر.

ووفقا للساعة السكانية الإلكترونية، فإن أعلى المحافظات في عدد السكان كانت محافظة القاهرة، وبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين و22 ألفا و308 نسمات، وفي المركز الثاني جاءت محافظة الجيزة، وبلغ عدد سكانها 9 ملايين و365 ألفا و214 نسمة، وفي المركز الثالث احتفظت محافظة الشرقية بموقعها الدائم، وبلغ عدد سكانها 7 ملايين و778 ألفا و328 نسمة، وجنوب سيناء في المركز الأخير 111.7 ألف

جدير بالذكر أن محافظتي شمال وجنوب سيناء، يحتلان المركزين الأخيرين في عدد السكان، حيث بلغ عدد سكان محافظة شمال سيناء، اليوم السبت 28 أغسطس 2021، نحو 486 ألفا و181 نسمة، بينما يبلغ عدد سكان محافظة جنوب سيناء نحو 111 ألفا و723 نسمة، وفقا لإحصاءات الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويعتبر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، هو المصدر الإحصائي الرسمي لإنتاج الإحصاءات والأرقام الرسمية في مصر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news