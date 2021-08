لحظة السطو المسلح على متجر في نيويورك.. فيديو

نشرت السلطات الأمنية الأمريكية فيديو للحظة السطو المسلح على أحد المتاجر الصغيرة في نيويورك، حيث قام أحد الأشخاص بإشهار مسدس في وجه البائع، وأصيب الأخير بالذعر وقام بمنحه بعض الأموال على الفور دون أي مقاومة.

وقالت الشرطة الأمريكية إن المتهم هرب سريعاً من مكان الحادث وبحوزته النقود التي استولى عليها، وطلبت الشرطة من الجمهور المساعدة في الإدلاء بأي معلومات عن المتهم الذي ظهر وجهه واضحاً في الكاميرات، ورصدت مكافأة قدرها 3500 دولار لمن يرشد عنه.

🚨WANTED for ROBBERY: On 8/23/21 at approx. 7:25 AM, inside 3341 Fulton St @NYPD75PCT Brooklyn The suspect demanded cash from a 16 Y/O male clerk. The suspect fled with money north Crescent St. Any info call or DM NYPDTips at 800-577-TIPS. Reward up to $3,500. pic.twitter.com/OO5hIQnQYX