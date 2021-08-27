صاعقة رعدية تضرب برج الساعة بمكة المكرمة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعرض برج الساعة في مكة المكرمة لصاعقة رعدية.

وحسب صحيفة المرصد السعودية، بين الفيديو لحظة ضرب البرق قمة برج الساعة المطل على الحرم المكي، في مشهد نادر ومبهر، وذكر مغردون أن العاصفة كانت مساء امس الخميس.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر الخميس، تنبيهات بأمطار رعدية بعدد من المناطق، ورياح نشطة وسحب رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة بأخرى.

وقال المركز إن عدداً من محافظات مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والباحة، وجازان ستشهد أمطاراً رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ في عسير من الساعة الـ10 صباحاً وفي جازان والباحة من الـ11 صباحاً، وفي مكة من 12 ظهراً، وفي المدينة عند الـ1 ظهراً، وتستمر في جميعها حتى العاشرة مساءً.

وأبان أن عدداً من محافظات مناطق (مكة المكرمة وجازان وتبوك) ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، لافتاً إلى أن الحالة في مكة المكرمة تبدأ عند الـ12ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساءً، أما في جازان فتبدأ 12 ظهراً وفي تبوك 2 ظهراً، وتستمر في جميعها حتى الثامنة مساءً.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران وتبوك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news