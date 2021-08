امرأة تباغت طفلة أمريكية وتصدم رأسها بالرصيف عمداً

نشرت السلطات الأمنية الأمريكية مقطع فيديو صادم لامرأة مجهولة اعتدت على طفلة تبلغ من العمر عامين فقط في أحد شوارع نيويورك، وطلبت الشرطة الأمريكية من الجمهور المساهمة في البحث عن المتهمة التي هربت من مكان الحادث بعدما أدت حركات راقصة.

وقالت الشرطة الأمريكية إن الواقعة حدثت في الساعة الثامنة و47 دقيقة صباح الأمس، وقامت المرأة المجهولة بمباغتة طفلة صغيرة تبلغ من العمر عامين تسير مع أمها، وقامت المرأة بدفع الطفلة الصغيرة من الخلف ما تسبب في ارتطام رأس الصغيرة بالرصيف.

وقامت المرأة المجهولة بأداء حركات راقصة بعد اعتدائها على الطفلة، فيما سارعت الأم لإنقاذ ابنتها وهربت المتهمة من مكان الحادث.

وخصصت السلطات الأمنية الأمريكية مكافأة 3500 دولار لمن يرشد عن المرأة المجهولة، داعية المقيمين في نيويورك إلى المساعدة في القبض عليها.

WANTED for ASSAULT: On 8/24/21 @ 8:47 AM, a 2-year-old female exited 230 E 198 St with her mother when an unknown female individual approached her from behind and pushed her causing her head to strike the pavement. Any info call us @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500 pic.twitter.com/m8LuHTDsvu