جريمة طعن مروعة تثير الذعر في نيويورك

التقطت كاميرا مراقبة في نيويورك مشهداً مروعاً للحظة قيام رجل يحمل سكيناً وهو يطعن شاباً يبلغ من العمر 25 عاماً في وضح النهار على رصيف في بروكلين، بدون مبرر.

وقام المهاجم بطعن الضحية في وجهه وبطنه عدة مرات قبل أن يفر من مكان الحادث وسط ذهول وذعر المارة الذين لم يتدخل منهم أحد لإنقاذ الضحية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى قريب وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فهو في حالة مستقرة.

وظهر في مقطع الفيديو الذي رصدته كاميرا المراقبة، الضحية وهو يمسك بصندوق بيتزا ويتحدث مع شخص آخر على أحد الأرصفة وكان الجاني يمر بجواره على الرصيف فيما يبدوا بشكل عرضي ثم باغت الجاني الضحية وقام بطعنه بشكل مفاجئ.

وأعلنت السلطات الأمنية في نيويورك عن مكافأة قدرها 3500 دولار مقابل المعلومات التي تؤدي إلى اعتقال الجاني.

ويعد هذا الهجوم هو الأخير في سلسلة جرائم عنيفة هزت مدينة نيويورك، ووفقاً لبيانات شرطة نيويورك تزايدت الجريمة في المدينة في جميع الفئات تقريباً مما دفع المفوض ديرموت شيا إلى المطالبة بإصلاحات تزيد السلامة في جميع أنحاء المدينة.

🚨WANTED🚨for an Assault in front of 71 Hegeman Avenue #brownsville #brooklyn On 8/21/21 @ 5:22PM Reward up to $3500 Seen him? Know who he is? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #yourcityyourcall pic.twitter.com/chmH16jW9l