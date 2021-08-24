بعد مطاردتهما بالسيارة.. كويتي يقتل عمته أمام ابنتها بـ3 رصاصات

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

تمكنت الأجهزة الأمنية في الكويت اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض مواطن أقدم على قتل عمته (وهي والدة زوجته أيضاً) بسلاح ناري، أثناء مطاردتها هي وابنتها، في منطقة إسطبلات الأحمدي أمس الاثنين.

وبحسب مصدر أمني، فإن رجال المباحث الجنائية ضبطوا المتهم في بر الوفرة بعد تمشيط المنطقة، وجار التحقيق معه لكشف جميع ملابسات الجريمة حسب صحيفة القبس.

وكشف المصدر الأمني، أن المتهم كويتي ويبلغ من العمر 47 عاماً، أقدم على مطاردة عمّته، البالغة من العمر 68 عاماً،

وابنتها بسيارته وهما على متن سيارة في طريقهما إلى إسطبلات الوفرة، ثم وجه إليهما سلاحه الناري وأطلق النار، فأصاب عمته بثلاث طلقات في ظهرها وفر هاربا.

وحسب صحيفة الرأي الكويتية، هرب الجاني فور إطلاقه النار على عمته، وقد أبلغت الابنة الجهات الأمنية والإسعاف، الذي نقل المجني عليها إلى العناية المركزة في المستشفى، لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بجراحها الشديدة.

وأشار المصدر إلى أن المتهم من أرباب السوابق، وسبق أن تم التحقيق معه بشبهة تبنيه أفكاراً متطرفة ومحاولة الانضمام إلى تنظيمات إرهابية في دولة عربية مجاورة.



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