سقطت من الطابق التاسع.. لحظة مصرع فتاة أثناء تصوير فيديو "تيك توك"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

فقدت فتاة تركية تدعى كوبرا دوغان حياتها، بعد سقوطها المروع من الطابق التاسع أثناء تصويرها فيديو عبر تطبيق تيك توك، بمنطقة اسن يورت في إسطنبول.

وقالت وسائل إعلام تركية بينها موقع milligazete إن "هيلين" ابنة عمة الفتاة كانت معها أثناء التصوير وفوجئت بأن "كوبرا" أرادت أن تمر على لوح صلب لكنه لم يتحمل وزنها وسقط بها من ارتفاع بلغ قرابة 50 متراً.

وكانت الفتاة "هيلين" تقوم بتسجيل فيديو لابنة عمها بواسطة هاتفها المحمول وبعد سقوطها المروع لم تستطع حتى إصدار صوت من الخوف والذعر لفترة من الوقت.

وبحسب وسائل إعلام تركية فإن عائلة الفتاة أبلغت السلطات بالحادث وتم إرسال فرق الصحة والشرطة إلى مكان الواقعة، وقالت الفرق الطبية إن الفتاة كوبرا دوغان توفيت في مكان الحادث.

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