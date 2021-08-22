فيديو «مندي الكنغر» يثير الجدل بالسعودية.. والجهات تتدخل

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أثار مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، الكثير من الجدل في السعودية، بسبب قيام أشخاص بذبح حيوان الكنغر وطبخه كوجبة على طريقة «مندي».

وأدى انتشار الفيديو إلى تحرك الجهات المسؤولة، إذ أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن تواصله مع وزارة الداخلية، لتطبيق الإجراءات النظامية واللازمة لما ارتكبه هؤلاء الأشخاص.

وأصدر المركز، بيانا بهذا الشأن قال فيه عبر حسابه على «تويتر»، إن ما تم تصويره في هذا المقطع يعتبر مخالفة لنص نظام البيئة الذي يحظر قتـل أو إيذاء الكائنات الفطرية الحيوانية وفق ما يحدده النظام، كما أنه مخالف للائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها.

كما أكد الترخيص لاستيراد هذا الكائن لغرض البيع والتربية وليس لغرض الذبح، مؤكداً ضبط المركز لهذا المقطع في حينه والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية بشأن تطبيق الإجراءات النظامية حياله.

كما دعا المركز الجميع إلى الاطلاع على نظام البيئة ولوائحه لمعرفة المخالفات والمحظورات الواردة فيه، لكي لا يعرضوا أنفسهم لأي إجراءات نظامية قد تطالهم.

هذا وكان مقطع فيديو متداول نشر عبر حساب أحد مشاهير «السناب شات»، أظهر قيام عدد الأشخاص في السعودية بذبح حيوان «الكنغر» وطبخه على طريقة المندي ومن ثم تقديمه للأكل.

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