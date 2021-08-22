جريمة تهز تونس.. شاب يحرق والد خطيبته بالبنزين

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تمكنت عناصر الأمن التونسية، السبت، من إلقاء القبض على شاب في منطقة سوسة الساحلية، قام بسكب البنزين على والد خطيبته، وأضرم فيه النار متسببا له في حروق من الدرجة الثالثة ووصفت حالته بالخطيرة.

وقام الشاب بإحراق والد خطيبته بعد خلاف معها، وبعد أن أعلمته بأنها قررت فسخ الخطوبة والابتعاد عنه، وهو ما جعله يُقدم على ما فعله للانتقام منها.



وأكد مصدر أمني، أن والد خطيبة الشاب أصيب بجروح بليغة، وتم نقله إلى مستشفى محافظة القيروان لتلقي العلاج.



وأضاف المصدر أن حالة الرجل وُصفت بالخطيرة، حيث يخضع للعلاج حاليا، وأن الحادث تسبب أيضا في حروق لأربعة أفراد من العائلة حاولوا إنقاذ الأب.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم نقل أحد أفراد العائلة إلى مستشفى الحروق البليغة بمحافظة بن عروس، حيث تعتبر الحالة الصحية لباقي أفراد العائلة مستقرة.



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