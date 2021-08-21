"الصبارة الراقصة" تشعل مواقع التواصل

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تصدرت لعبة تسمى الصبارة الراقصة تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتداول العديد من النشطاء فيديوهات طريفة للعبة الصبارة الراقصة، وكوميكسات توضح حجم التفاعل الكبير الذي تحققه فيديوهات الصبارة الراقصة dancing cactus.

ومن بين أطرف فيديوهات الصبارة الراقصة التي حققت تفاعلاً كبيراً، أطفال من مختلف البلدان يتفاعلون منها، وشاب يتحدث مع الصبارة الراقصة بشكل طريف في فيديو حمل عنوان "لما حد يسألني بتضيع فلوسك في إيه؟".

ويشار إلى أن هناك نوعين من الصبارة الراقصة، النوع الأول هو الصبارة الراقصة التي تردد الكلام وبها عدد من الأغاني التي يمكن تشغيلها، والنوع الثاني هو الصبارة الراقصة التي تقوم بتشغيل الأغاني فقط، وتخطى عدد مشاهدات بعض فيديوهات الصبارة الراقصة ما يزيد عن مليون مشاهدة، ويبلغ سعر الصبارة الراقصة من 15 إلى 20 دولاراً أمريكياً .

لما حد يسألني بتضيع فلوسك ف ايه ؟ 👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/9d0azoD2jN — mohamed E'esa🇵🇸 (@MO3esa) August 18, 2021

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