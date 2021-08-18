عبارة صادمة قالتها "طالبان" لهذه المذيعة الأفغانية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت المذيعة الأفغانية شابنام خان دوران فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيه إن عناصر حركة "طالبان" منعوها من دخول مقر عملها، قائلين لها "عودي إلى منزلك"، وأعربت المذيعة عن صدمتها جراء منعها من ممارسة عملها.

وأضافت المذيعة أنه على الرغم من ارتدائها الحجاب وحملها لبطاقة الهوية، قال لها عناصر الحركة: "لقد تغير النظام. غير مسموح لك بالدخول هنا. إذهبي إلى منزلك مرة أخرى".

This is the stark reality of women rights "within Islamic law". Meet @shabnamdawran, TV presenter turned away by Taliban as she tried to work today. Despite wearing a hijab & carrying correct ID, she was told: "The regime has changed. You are not allowed in here. Go home". pic.twitter.com/y1imIAM6Yp — Ash Alexander-Cooper OBE (@ashalexcooper) August 18, 2021

وكان المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" سهيل شاهين، قد أعلن أنّ ارتداء البرقع لن يكون إلزاميا كما كان الحال حين حكمت الحركة أفغانستان قبل أكثر من عقدين، لكن أكد أن على المرأة وضع حجاب.

وأضاف المتحدث: "البرقع ليس الحجاب الوحيد الذي يمكن الالتزام به، فهناك أنواع مختلفة من الحجاب"، لكنه لم يحدّد نوع الحجاب الذي سيتوجّب على المرأة الالتزام به.

وكانت حركة طالبان عندما حكمت أفغانستان بين عامي 1996 و2001 ، منعت النساء من الخروج من المنازل وحظرت الترفيه ونفّذت إعدامات علنية، وأعربت عن الدول عن مخاوفها بشأن حقوق المرأة في أفغانستان بعدما سيطرت "طالبان" عليها مرة أخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news