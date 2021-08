عبارة صادمة قالتها "طالبان" لهذه المذيعة الأفغانية

نشرت المذيعة الأفغانية شابنام خان دوران فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيه إن عناصر حركة "طالبان" منعوها من دخول مقر عملها، قائلين لها "عودي إلى منزلك"، وأعربت المذيعة عن صدمتها جراء منعها من ممارسة عملها.

وأضافت المذيعة أنه على الرغم من ارتدائها الحجاب وحملها لبطاقة الهوية، قال لها عناصر الحركة: "لقد تغير النظام. غير مسموح لك بالدخول هنا. إذهبي إلى منزلك مرة أخرى".

This is the stark reality of women rights "within Islamic law". Meet @shabnamdawran, TV presenter turned away by Taliban as she tried to work today. Despite wearing a hijab & carrying correct ID, she was told: "The regime has changed. You are not allowed in here. Go home". pic.twitter.com/y1imIAM6Yp