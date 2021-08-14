تعرض لإطلاق النار 30 مرة.. اعتقال نائبة برازيلية سابقة بتهمة التحريض على قتل زوجها

المصدر: ريو دي جانيرو - د ب أ

اعتقلت الشرطة البرازيلية نائبة سابقة وكاهنة إنجيلية للاشتباه في أنها أمرت بقتل زوجها، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها شبكة "تي في جلوبال" النائبة السابقة فلورديليس دوس سانتوس وهي تقول: "أحبك، الثقة في الرب" بينما اقتادتها شرطة ريو دي جانيرو من منزلها بمدينة نيتيروي.

وكان ممثلو الادعاء في ريو قد تقدموا باتهامات ضد فلورديليس في أغسطس من العام الماضي وطالبوا باعتقالها بعد أن فقدت حصانتها البرلمانية.

وتم اتهامها بتحريض رعايا الكنيسة حيث تعمل كاهنة على قتل زوجها أندرسون دو كارمو الذي تعرض لإطلاق النار 30 مرة أمام منزلهما في عام 2019.

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