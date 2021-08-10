واقعة الطفلة المدفونة حيّة تثير الجدل بمصر.. والشرطة تكشف مفاجأة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لخبر يتضمن العثور على جثة لطفلة كانت مختفية منذ 9 أعوام ، وتم دفنها حية إثر خلافات على قطعة أرض كائنة بمنطقة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، مما أدى إلى خلق حالة من القلق لدى المواطنين المصريين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره، وتبين عدم تحرير ثمة محاضر أو بلاغات بوقائع مماثلة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد ناشر الخبر وتبين أنه "عاطل" مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبطه وبحوزته (هاتف محمول - جهاز تابلت)، وبمواجهته أقر بقيامه بنشر الخبر المشار إليه دون التأكد من صحته بغرض تحقيق نسب مشاركة عالية على صفحته. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

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