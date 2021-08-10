وفاة أب مصري فور علمه بمصرع نجليه في حادث مروري

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

شهدت إحدى المحافظات المصرية مأساة إنسانية، حيث توفي أب حزناً على مصرع نجليه في حادث مروري على طريق "أسيوط - القاهرة" الزراعي.

ووفق وسائل إعلام مصرية فإن الشقيقين "ديفيد وستيفن ناجح كامل" استقلا وصديقهما "رامز" سيارتهم من مدينة القوصية إلى مدينة أسيوط لاستلام ملابس لبيعها، وأثناء عودتهم بعد منتصف الليل إلى مدينة القوصية كانت الفاجعة، حيث اصطدمت سيارتهم الملاكي بسيارة نقل على الطريق أمام عزبة تابعة لقرية بني رافع بمركز منفلوط.

وأدى الحادث إلى اشتعال النيران في السيارتين ومصرعهم في الحال ومصرع ركاب السيارة النقل بعد فشل الأهالي في السيطرة على الحريق وإخراجهم من داخل السيارتين.

وبحسب ما ذكر موقع "مصراوي" فإنه بعد وقوع الحادث استقبل الأب "ناجح كامل" (معلم ثانوي بالمعاش) مكالمة هاتفية تخبره بوفاة نجليه، فترك منزله مسرعاً للوصول إلى مكان الحادث لكنه لم يتحمل الصدمة في الطريق وأصيب بأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته في الحال.

وشهدت مراسم تشييع جثامين الضحايا إلى مثواها الأخير بمقابر قريتهم، صراخ وعويل وبكاء أُسر وأقارب وأصدقاء الضحايا من هول الصدمة.

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