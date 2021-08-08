مسن تونسي يرقص فرحا بعد تلقيه لقاحا مضادا لكورونا

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

لم يتمالك مسن تونسي نفسه بعدما حصل أخيرا على لقاح مضاد لفيروس كورونا في مدينة السواسي بعد طول انتظار، فقفز من الفرح وتمايل على أنغام الموسيقى كشاب صغير في العشرينات من العمر.

وتصدر فيديو العجوز مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بعفويته وتلقائيته، بعدما تناسي في لحظة سنوات عمره الطويل، إثر خروجه من مركز للتلقيح في مدينة السواسي فحولته جرعة التطعيم إلى شاب صغير، يجيد الحركات البلهوانية، وفن الرقص والقفز على أنغام الموسيقى، مثيرا دهشة الحاضرين الذين وثقوا الحادثة الطريفة بهواتفهم حسب موقع "روسيا اليوم".

الفيديو المتداول للعجوز الحافي تجلت فيه سعادة التونسيين المنهكين جراء تفشي جائحة كورونا، إثر بدء حملة وطنية للتطعيم ضد كوفيد-19، بعدما سجلت البلاد منذ أسبوعين أسوأ معدل وفيات في العالم.

وانطلقت صباح اليوم الأحد عملية مكثفة للتلقيح ضد كوفيد 19 في كامل تونس، والتي تعد الأكبر منذ بدء الحملة الوطنية في مارس 2021 لكبح جماح جائحة كورونا التي راح ضحيتها أكثر من 20 ألف شخص.

وتستهدف العملية حصريا الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق من المسجلين في منظومة إيفاكس أو من غير المسجلين على أن يكونوا مصحوبين بوثيقة تثبت هويتهم سواء بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر.



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