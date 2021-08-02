صورة مذهلة لبقايا انفجار نجمي هائل

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت وكالة الفضاء الأميركية ناسا على حسابها بموقع أنستغرام، صورة مذهلة لبقايا الانفجار الهائل للنجم "Cassiopeia A" عمرها 300 عام، في حدث يعرف باسم المُستعر أعظم.

والمُستعر الأعظم هو حدث فلكي يحدث خلال مراحل التطور الأخيرة لحياة نجم ضخم، حيث يحدث انفجار نجمي هائل يقذف فيهِ النجم بغلافهِ في الفضاء عند نهاية عمره، ويؤدي ذلك إلى تكون سحابة كروية برّاقة للغاية حول النجم، وسرعان ما تنتشر طاقة الانفجار في الفضاء وتتحول إلى أجسام غير مرئية في غضون أسابيع أو أشهر.

وتظهر الصورة المركبة التي التقطها ناسا بواسطة 3 تلسكوبات، بقايا الانفجار النجمي الهائل، البالغة من العمر 300 عام، والتي تقع على بعد حوالي 11000 سنة ضوئية من الأرض.

وتحدد الألوان المختلفة في هذه الصورة المذهلة الكثير من البيانات، حيث تكشف بيانات الأشعة تحت الحمراء الملتقطة من تلسكوب سبيتزر الفضائي عن غبار دافئ في الغلاف الخارجي مع درجات حرارة تبلغ حوالي 10 درجات مئوية.

أما اللون الأصفر في الصورة فيعرض بنية خيطية دقيقة من الغازات الدافئة بحوالي 10000 درجة مئوية، وأما اللونين الأخضر والأزرق فتظهر بيانات الأشعة السينية من خلالهما الغازات الساخنة.

ومن المحتمل أن تكون هذه الغازات الساخنة قد نشأت عندما اصطدمت مادة مقذوفة من المستعر الأعظم بالغاز والغبار المحيط بسرعة تبلغ حوالي 10 ملايين ميل في الساعة !

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