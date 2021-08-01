تفاصيل قضية متحرش بريده شارع المشاغل..العقوبة تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تصدرت قضية متحرش بريده شارع المشاغل منصات التواصل الإجتماعي في السعودية بعد انتشار فيديو يظهر قيام شخص بالتحرش بواحدة من الفتيات داخل سيارتها، الأمر أثار جدلاً واسعاً على السوشيال ميديا، وسط مطالبات بتوقيع أكبر العقوبات عليه.

وأثار تداول مقطع فيديو التحرش بامرأة تجلس داخل سياراتها في شارع المشاغل ببريده غضبا واسعا بالسعودية، بعد أن ثقت السيدة ما حدث، وأعلنت السلطات السعودية ضبط الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو وهو أسيوي في العقد الرابع من العمر وجرت إحالته للنيابة.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم توثيقه من مركز الرصد النيابي بشأن تدوال مقطع فيديو يتضمن محتواه قيام شخص بالتحرش بفتاة كانت داخل مركبتها بحالة الوقوف في أحد الشوارع العامة ببريدة، من خلال إتيانه بأفعال وإشارات ذات مدلول جنسي، وارتكابه لأفعال خادشة للحياء، منتهكًا للآداب العامة في المجاهرة بذلك؛ فقد أصدر النائب العام أمرًا بالقبض على المتهم، استناداً للمادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد المصدر أن هذه السلوكيات الآثمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبة، والمحاطة بظروف مشددة للعقوبة لوقوعها في مكان عام، وتصل عقوباتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة ثلاثمائة ألف ريال حسب ماورد في صحيفتي «عكاظ» و«سبق».

وأهاب المصدر بالجميع وكل من اطلع على حالة تحرش، بإبلاغ الجهات المختصة في الحال؛ لاتخاذ الموجب النظامي في هذا الشأن وفقاً لأحكام نظام مكافحة جريمة التحرش.

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