السعودية: القبض على شخصين امتهنا رسم صور أشخاص على الحوائط

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بالسعودية، أنه بناءً على ما تم رصده من قيام المواطن سلطان بن ح ع، بالاتفاق مع المواطن هايس بن م ش، ويمتهن الأخير منهما الرسم على الحوائط، والقيام برسم صورة أحد الأشخاص على جدار في مكان عام في محافظة رفحاء، واعتياد الأول منهما على تبني هذه السلوكيات بمقابل مادي والاجتماع بمن يمتهنون الرسم على الجدران للقيام برسومات للغير وبطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات، ونشر هذه الرسومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: ولما ينطوي عليه هذا النشاط المُجرم من انتهاك لأحكام نظامي حماية لمرافق العامة ومكافحة جرائم المعلوماتية، وما يتضمنه من الإساءة للآخرين والاعتداء على الممتلكات، ومخالفة القيم الدينية والآداب العامة، وإحداث تشوه بصري للبيئة، ومخالفته لأنظمة التجارة بعدم الحصول على المتطلبات النظامية في هذا الشأن.

وتابع: فقد أصدرت النيابة العامة أمراً بالقبض عليهما استنادً للمادتين (١٥ و١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، وسرعة إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.

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