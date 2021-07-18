انتحار شابة سورية في لبنان.. استخدمت حجابها لتنهي حياتها

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

عثر على شابة سورية تبلغ 25 عاما مشنوقة في منزلها بمدينة جونية، شمال العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن الشابة السورية من مواليد العام 1996، وجدت مساء السبت مشنوقة بواسطة حجاب داخل منزلها الكائن مقابل مبنى المجلس البلدي في جونية.

وأكدت وسائل إعلام أن زوجها نقلها إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي وحضر على الفور عناصر من مكتب الحوادث في فصيلة جونية لقوى الأمن الداخلي وباشروا التحقيقات لمعرفة الملابسات وتمت معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي.

يذكر أن حالات انتحار السورين ارتفعت بشكل كبير في لبنان، الأمر الذي استدعى تحول الانتحار إلى ظاهرة منتشرة في المجتمع السوري.

من جهتها ذكرت منظمة «أنقذوا الأطفال» الخيرية البريطانية إن ظاهرة انتحار أو محاولة انتحار الأطفال السوريين في شمال غرب سورية بلغت مستويات تبعث على القلق بعدما بلغ معدلها 20% بين أطفال المنطقة دون سن الثامنة عشرة.

وأوردت المنظمة ضمن تقييمها لهذه الظاهرة أن 42 طفلًا سوريا دون سن 15 عاما و18% من المراهقين والشباب بين 16 و20 عاما حاولوا الانتحار.

وأفادت المنظمة في التقرير الذي نشرته نهاية أبريل الماضي، أن العدد الإجمالي لحالات الانتحار في منطقة إدلب ارتفع بشكل مطرد منذ أبريل 2019، غير أنه قفز بنسبة 90% خلال الربع الأخير من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وسجلت 246 حالة انتحار و1748 محاولة انتحار خلال تلك الفترة.

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