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    الشرطة ألقت القبض على المتهمين في مشاجرة حفر الباطن

    شخص يدهس آخرين بسيارته عمداً في السعودية.. فيديو

    المصدر:
    • حفر الباطن - متابعات
    التاريخ:

    ألقت الشرطة السعودية القبض على المتهمين في واقعة المشاجرة الجماعية بمحافظة حفر الباطن، والتي قام خلالها أحد الأشخاص بدهس آخرين بسيارته بشكل متعمد.

    ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري، القول بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وقيام أحدهم بقيادة سيارته وتعمد صدم عدد من الموجودين في الموقع، فقد تمكنت الجهات المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن من تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم 7 مواطنين سعوديين ووافد نازح، في العقدين الثاني والثالث من العمر.

    وأضاف المتحدث أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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