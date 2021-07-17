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    مات صائماً وساجداً.. وفاة مصري خلال صلاة الجمعة

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    • القاهرة - متابعات
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    شهدت مدينة سمالوط بمحافظة المنيا المصرية، واقعة وفاة مصلٍ خلال صلاة الجمعة، أمس، بعد أن فاضت روحه وهو صائم وساجد أثناء الصلاة.

    وفوجئ المصلون بعد انتهاء الصلاة، بأن المهندس رضا رجب "47 سنة"، قد توفي أثناء الصلاة داخل مسجد عبد الجواد سالم، وقال الأهالي إن الراحل كان هادئ الطباع ومحبوباً بين الجميع، وكان يحافظ على الصلوات في مواعيدها بالمسجد.

    نشرت الواقعة وسائل إعلام مصرية عدة، بينها "اليوم السابع، مصراوي، صدى البلد"، ووصفت وسائل إعلام الواقعة بأنها "حسن الخاتمة".

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