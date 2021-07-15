الجندي عبير.. أول سعودية تقدم المؤتمر الصحافي لقيادات قوات أمن الحج

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

باتت الجندي عبير الراشد أول امرأة سعودية تقدم المؤتمر الصحافي لقيادات قوات أمن الحج.

وفي البداية، ألقت الجندي عبير التي ظهرت بزيها العسكري،أول من امس، التحية على قيادات أمن الحج، من بينهم مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد طويان، وعدد من القيادات العسكرية في وزارة الداخلية، ثم وقفت على المنصة بكل ثقة لتقديم المؤتمر.

ولقي الفيديو الذي وثق تقديمها للمؤتمر الصحافي رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات مشجعة وترحيب واسع من السعوديين بهذه الخطوة التي تشكل دلالة على تسارع تمكين المرأة السعودية في مختلف القطاعات، والتي أثبتت جدارتها بالعمل والإنتاج المميز.

يشار إلى أن الجندي عبير من منسوبات المديرية العامة للدفاع المدني.

من جهة أخرى، جند المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل في السعودية خمسة آلاف شخص، من كوادره البشرية لتنفيذ خطته التشغيلية لموسم حج هذا العام الاستثنائي في المشاعر المقدسة.

وكشف نائب رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل ساعد الجهني في تصريحات، عن أن أكثر من خمسة آلاف عامل من كوادر منشآت خدمة حجاج الداخل، يعملون ليل نهار في المشاعر المقدسة «منى، وعرفات، ومزدلفة» ، وفقا «العربية.نت».

وأكد أنهم يبذلون أقصى الجهود لخدمة 60 ألف حاج، عبر متابعة تنفيذ خطط إسكان الحجاج وعمليات التنظيم والتفويج والتوعية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وغيرها من الأعمال الموكلة لهم.

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