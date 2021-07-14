ارتفاع حصيلة انهيار فندق بالصين إلى 17 قتيلاً

المصدر: بكين - د ب أ

أفادت سلطات محلية صينية، اليوم الأربعاء، بأن ما لا يقل عن 17 شخصاً لقوا حتفهم جراء انهيار فندق بشرق البلاد.

وأعلنت حكومة مدينة سوتشو بمقاطعة جيانجسو أنه تم انتشال تسع جثث أخرى من تحت الأنقاض، وأضافت أن عملية الإنقاذ اكتملت الآن.

وذكرت حكومة المدينة أنه تم إنقاذ ما إجماليه ستة أشخاص من المبنى، بينهم 5 مصابين.

وانهار فندق سيجى كاييوان في منطقة ووجيانج بالمدينة فجأة بعد ظهر أول من أمس الاثنين، ولم يتضح على الفور سبب الانهيار ولا تزال التحقيقات تتواصل للكشف عنه.

وتقع سوتشو على مسافة نحو 100 كيلومتر شرق شنغهاي.

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