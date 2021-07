صورة مذهلة لمجرتين تبعدان 350 مليون سنة ضوئية !

تمكن تلسكوب "هابل" الفضائي التابع لوكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، من رصد مجرتين ضخمتين تشكلان جزءا من مجموعة مجرات حامل رأس الغول الضخمة، وتقعان على مسافة 350 مليون سنة ضوئية من الأرض.

وتم رصد المجرتين باستخدام كاميرا المجال الواسع 3 (WFC3)، والمجرة الموجودة على الجانب الأيسر من الصورة عبارة عن مجرة عدسية تسمى 2MASX J03193743 + 4137580، أما المجرة الموجودة في أسفل اليمين مجرة حلزونية، وتسمى UGC 2665، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

ومجموعة مجرات حامل رأس الغول هي واحدة من أكبر الأجسام في الكون المعروف، وتتألف من آلاف المجرات تمكن "هابل" من التقاط بعضها.

وقال الموقع الإلكتروني للتلسكوب "هابل" إن المجرتان الضخمتان تجذبان الانتباه في هذه الصورة المذهلة، وكلاهما يشكلان جزءًا من مجموعة مجرات كوكبة حامل رأس الغول (بيرسيوس - Perseus) الضخمة، وأضاف أن بيرسيوس هو شخصية مهمة في الأساطير اليونانية لأنه تمكن من قطع رأس الغورغون ميدوسا.

وأرجع موقع "هابل" الفضل في التفاصيل الرائعة في الصورة إلى الدقة القوية لكاميرا المجال الواسع وحساسيتها للضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء.

