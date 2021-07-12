إنسان آلي يتكلم ويلعب الشطرنج ويصعد السلم ويميز المشاعر.. فيديو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

يضع مطورو الذكاء الاصطناعي الروبوتات كأجهزة تتعايش مع البشر في المستقبل، وتساعدهم في الحياة اليومية وتحل محل المتخصصين الذين يعملون في ظروف خطرة.

وفي المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2021، كشفت شركة Ubtech Robotics الصينية النقاب عن Walker X ، وهو أحدث نسخة من الروبوت ذي قدمين.

ووفقًا للبيانات غير الرسمية، يزن روبوت Walker X الذي يبلغ ارتفاعه 130 سم 63 كجم. تم تصميمه على شكل جسم الإنسان، حيث يتم تشغيل الذراعين والساقين والرأس بواسطة 41 محركًا مؤازرًا عالي العزم.

يمتلك الروبوت يدين بأصابع تسمح له بإكمال المهام باستخدام المهارات الحركية الدقيقة، حيث يمكنه الإمساك بالأشياء، والضغط عليها، وحتى القيام بأعمال صعبة للغاية على الروبوتات، مثل فتح غطاء الزجاجة.

وفقًا للمعلومات المنشورة، يمكن للروبوت أن يحمل 2.7 كجم من الحمولة في يده.

يتنقل Walker X بشكل مستقل إلى مواقع مألوفة وجديدة باستخدام خوارزمية قياسية للتوطين المتزامن ورسم الخرائط (SLAM). أثناء تحركه، يستخدم الروبوت كاميرات العمق لتجنب الاصطدام بالأشخاص والأشياء.

ويبقيه نظام التوازن الديناميكي واقفًا على قدميه حتى عند ضرب الكرة.

عند حوالي 3 كم / ساعة، يمكنه أيضًا التكيف مع عدة أنواع من التضاريس، بما في ذلك العشب والسجاد والبلاط وما إلى ذلك.

للتواصل مع الناس، يحتوي الروبوت على نظام التعرف على الكلام والتركيب الصوتي.

وتحاكي الشاشة الكبيرة الموجودة على الرأس تعابير الوجه للعينين، حيث تعبر عن ما يصل إلى 28 نوعًا من المشاعر.

ويمكن أن تكون Walker X صديقاً رائعاً للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم ويتعين عليهم إبعاد أنفسهم عن الاتصال بسبب الوباء.

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