التفاصيل الكاملة لجريمة قتل عامل توصيل الطلبات في الكويت

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت الصحف الكويتية تفاصيل جديدة في جريمة القتل البشعة، التي راح ضحيتها مقيم هندي في الكويت يعمل في خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل داخل مسكن مواطن في منطقة أبو فطيرة، حيث تبين أن المجني عليه يعمل في إحدى شركات الهواتف النقالة، وأنه ذهب لمسكن الجاني لتوصيل جهاز سكوتر كهربائي قيمته 150 دينارا، فرفض الجاني دفع قيمة الجهاز، وطلب منه الانصراف.

وبعد مشادة كلامية نشبت بينهما رفض العامل الانصراف قبل الحصول على قيمة الجهاز، فباغته المتهم بضربه على رأسه بواسطة أداة حديدية أسقطته على الأرض مغشياً عليه وسط بركة من الدماء، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور متأثراً بالإصابة البليغة التي لحقت به.

وقال مصدر أمني كويتي إن المجني عليه هندي الجنسية يدعى (جوسي باشا شيخ) وهو من مواليد 1980، ويعرف وسط زملائه بحسن السير والسلوك، وأنه يعمل في البلاد منذ نحو 9 سنوات.

وأضاف المصدر أن الجاني مواطن كويتي من أرباب السوابق في قضايا المخدرات والاعتداء بالضرب، وجرى تعميم بياناته على جميع المنافذ والنقاط الأمنية لمنع هروبه خارج البلاد، لافتا إلى أنه توارى عن الأنظار عقب ارتكابه الجريمة مباشرة.

كما قالت مصادر أمنية كويتية إن المتهم خرج من السجن قبل نحو شهر، ومسجل بحقة 3 قضايا متنوعة، واعتاد على تنفيذ طريقة أخذ السلع عنوة، مع أكثر من مندوب وأكثر من شركة، مضيفة أنه سيجري إحالة المتهم إلى النيابة العامة.

واعترف المتهم خلال تحقيقات رجال المباحث الجنائية معه، اليوم الاثنين، بأنه حاول خداع المجني عليه والاستيلاء على السكوتر الكهربائي بلا مقابل، زاعماً أن إصرار المجني عليه على أخذ قيمة السكوتر كاملة، جعلته يعتدي عليه بالضرب المبرح لإجباره على الرحيل، وأن عامل التوصيل توفي متأثراً بضربة على رأسه، فتركه داخل المنزل وهرب.

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