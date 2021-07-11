صورة صادمة.. يضعان ابنتهما في طريق القطار لالتقاط "سيلفي" !

المصدر: ترجمة - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة بريطانية عن واقعة غريبة سجلتها كاميرات المراقبة بمنطقة جونيد في ويلز، حيث قام زوجين بوضع طفلتهما على شريط السكك الحديدية في مسار القطار، من أجل التقاط صورة سيلفي.

وقالت صحيفة "إكسبريس" إن الواقعة الصادمة حدثت بمنطقة جونيد في ويلز بعدما تمكنت الأسرة من الوصول إلى معبر السكة الحديد بشكل غير قانوني، وهو عمل غير مسؤول حذرت السلطات من تزايده في المملكة المتحدة.

وذكرت شرطة النقل البريطانية أن المزيد والمزيد من الأشخاص يخاطرون بحياتهم وحياة الآخرين للفت الانتباه على مواقع التواصل الاجتماعي مثل أنستغرام وسناب شات وتيك توك.

وبعد الواقعة، أطلقت السلطات البريطانية حملة توعية لمواجهة تلك التصرفات غير المسؤولة، ولتشجيع الناس في ويلز على التفكير في التكلفة الحقيقية للمخاطرة بالوقوف عند شريط السكة الحديد، خاصة مع الارتفاع المتوقع في عدد الإقامات والعطلات في ويلز هذا الصيف.

وقال سائق قطار يدعى جودي دونيلي: "على مر السنين اضطررت أنا والعديد من زملائي إلى التعامل مع مئات الأحداث المخيفة والمأساوية في بعض الأحيان عند المعابر، وعلى عكس السيارات يمكن أن تستغرق القطارات مئات الأمتار لتتوقف عند سيرها بأقصى سرعة ، مما يعني أن قرار الركض عبر القضبان يمكن أن يكون قاتلاً".

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