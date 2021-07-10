دواء جديد يطيل العمر.. الجيش الأميركي يختبر "الكبسولات"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

بدأ الجيش الأميركي في اختبار دواء جديد لإطالة العمر وتأخير الشيخوخة بالتعاون مع مختبر Metro International Biochem، ويعزز الدواء الجديد الذي يتخذ شكل "كبسولات" مستويات مركب يسمى نيكوتيناميد الأدينين ثنائي النوكليوتيد (NAD +) ، والذي يحول الطعام إلى طاقة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" فإن الدواء تم تطويره من حبوب منع الحمل ويهدف إلى تحسين الأداء البشري.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن زيادة مستويات NAD + يمكن أن يطيل عمر الفئران والديدان ويساعد في تجديد الخلايا. ومن المتوقع أن تبدأ التجارب السريرية العام المقبل، وإذا نجحت يمكن استخدام الدواء في تأخير الشيخوخة ما يؤدي إلى إطالة العمر ومنع أو تقليل آثار التقدم في السن.

وأوضح المختبر أنه يركز على المستحضرات الصيدلانية التي تعزز النيكوتيناميد الأدينين ثنائي النوكليوتيد (NAD +)، مشيراً إلى أنه تم استكمال الدراسات ما قبل السريرية للسلامة والجرعات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news