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    زهراء.. أول فتاة تتلو القرآن أمام الرئيس المصري في افتتاح رسمي

    المصدر:
    • متابعات الإمارات اليوم
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    لأول مرة في افتتاح مناسبة رسمية بمصر، قرأت زهراء حلمي آيات الذكر الحكيم في افتتاح فعاليات رسمية بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

    وتلت زهراء حلمي الحاصلة على المركز الأول محليا لعامين متتاليين في الصوت الماسي للقرآن الكريم، بضع آيات من الذكر الحكيم في افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة حسب «المصري اليوم».

     

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