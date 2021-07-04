درجة الحرارة في الكويت تصل لـ70 تحت الشمس

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

وصلت درجة الحرارة في دولة الكويت إلى 53.5 مئوية في الظل و70 تحت الشمس، مسجلة أعلى الأرقام في العالم، حسبما ذكرت صحيفة «الرأي» الكويتية.

وتوقع الفلكي والمؤرخ عادل السعدون، أن تسجل أعلى درجات الحرارة في نهاية يوليو الجاري.

ونقلت «الرأي» عن السعدون في تقرير لها، نشر مساء السبت، قوله: «في 21 يونيو من كل عام، وأحياناً 22 يونيو، تتعامد الشمس على مدار السرطان، ونتيجة هذا التعامد يبدأ فصل الصيف فلكياً في نصف الكرة الشمالي».

وأوضح أن «فصل الشتاء يبدأ في نصف الكرة الجنوبي، وهو ما يُسمى بالانقلاب الصيفي، حيث بلغ أطول نهار 14 ساعة تقريباً، ثم يبدأ النهار في النقصان تدريجياً».

بدوره قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، بدر العميرة: إن «تسجيل الكويت أعلى درجات حرارة على مستوى العالم يعود لأسباب عدة، من بينها وقوع الكويت بالقرب من مدار السرطان، وبالتالي تتعامد عليها الشمس وتزداد درجة الحرارة».

وأوضح العميرة أن «تأثير المنخفض الهندي الموسمي أحد أسباب ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى أن دوران الرياح عكس عقارب الساعة يتأثر بارتفاع درجات الحرارة في الكويت وجنوب العراق والسعودية».

وبين أن «درجات الحرارة المستقبلية تعتمد على قراءات مرهونة بالاحتباس الحراري، وارتفاع نسبة الكربون وذوبان الجليد في المناطق القطبية».

وأشار إلى أن «ارتفاع درجات الحرارة ليلاً في الكويت هذه الأيام مرده لموسم البوارح الذي يستمر حتى شهر أغسطس، حيث تعتدل الأجواء ليلاً قبيل طلوع نجم سهيل، ونهاراً تستمر الحرارة المرتفعة حتى مرحلة الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر».

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