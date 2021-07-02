السعودية تحبط محاولة لتهريب مخدرات «مخبأة بطريقة فنية»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، من ضبط وإحباط محاولة تهريب كمية من مادة «الكوكايين» المخدرة، بلغت أكثر من (1.7) كيلوغرام، حيث عُثر عليها مُخبأة في أحد الطرود الواردة للمملكة عبر المطار.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على طرد وارد من خارج المملكة، اشتبه المفتش بمحتويات الطرد، وبتطبيق معايير الاشتباه، عُثر على تلك الكمية من «الكوكايين» مُخبأةً بطريقة فنية، بحيث جرى إخفاء مادة «الكوكايين» في مخبأ تم إعداده لغرض التهريب أسفل الحقيبة.

وأضافت الهيئة أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبليها داخل المملكة، حيث تم ضبط المستقبِل لها داخل المملكة.

يُذكر أن الهيئة في ميناء جدة أحبطت هذا الأسبوع كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 4.5 مليون حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في إرسالية «برتقال» واردة إلى المملكة.

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