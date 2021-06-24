حقيقة "تسرّب بعوضٍ ملقّح بالفياغرا من مختبرٍ صينيّ"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أنّ آلاف البعوض الملّقح بالفياغرا قد تسّرب من "معهد ووهان لعلم الفيروسات" في الصين. لكنّ هذا الخبر لا يمتّ إلى الواقع بصلة، ومصدره موقعٌ ساخر.

يتضمّن المنشور صورة لمقالٍ عنوانه بالانجليزيّة "ووهان: هروب آلاف البعوض الملقّح بالفياغرا من مختبر شديد الحراسة".

وجاء في التعليق المرافق له "اختراق أمني لمختبر ووهان الصيني ينتج عنه هروب آلاف البعوض الملقح بالفياغرا.. لدغة البعوض ليست ضارة ولكن تأثيرها يدوم لمدة يومين يصحبها أعراض زيادة الرغبة الجنسيّة".

حظي الخبر بعشرات المشاركات في صفحات عدّة على مواقع التواصل، كما نشرته مواقع إلكترونيّة عدّة على أنّه حقيقيّ ونسبته لـ"وكالات".

فما حقيقته؟

أرشد البحث عن العنوان باللغة الإنكليزيّة إلى المقال منشوراً على موقع "وورلد نيوز ديلي ريبورت" الساخر، أي أنّ الخبر هو من نسج خيال محرّري الموقع.

صورة ملتقطة من الشاشة بتاريخ 22 يونيو 2021 عن موقع "وورلد نيوز ديلي"

وإذا كان الخبر قد ظهر على موقع ساخر أول الأمر، لكن كثيراً من المستخدمين أعادوا تداوله على أنه حقيقيّ.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news